İstanbul Valiliği’nden “Feminist Gece Yürüyüşü” açıklaması

İstanbul Valiliği’nden “Feminist Gece Yürüyüşü” ile ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.İstanbul Valiliği, Beyoğlu’nda yapılan “Feminist Gece Yürüyüşü” ile ilgili yazılı açıklama yaparak, 18 şüpheliden 13’nün gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, “Beyoğlu ilçemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca “Feminist Gece Yürüyüşü” adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir. Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10.03.2021 tarihinde düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheli şahıstan 1 yaşı küçük şahıs olmak üzere, toplam 13 şüpheli şahıs 10.03.2021 tarihinde yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.