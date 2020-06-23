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İstanbul Zafer Aktaş’a emanet

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Adana eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a devrediyor.

İstanbul Zafer Aktaş’a emanet

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Zafer Aktaş’a emanetüğü görevini Adana eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a devrediyor.

15 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Adana eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a devrediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Çalışkan, Aktaş’ı emniyetin avlusunda karşıladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 10:18
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