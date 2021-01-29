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İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlamaya 4 saat kala yoğunluk yüzde 74’lere çıktı.

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

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Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlamaya 4 saat kala yoğunluk yüzde 74’lere çıktı.

Korona virüsü salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00’de başlayacak. Kısıtlama öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 74’e ulaştı.
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