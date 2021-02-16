İstanbul’da kardan kapanan köy yollarını andıran olay

Sultangazi’de kardan kapanan sokakta ambulansla ilerleyemeyen sağlık ekipleri yolda kaldı. Ambulans kaldığı yerden itfaiyenin kurtarıcı aracıyla çıkartılırken sağlık ekipleri evinde yardım bekleyen hastayı sedye yardımıyla alarak karlı yoldan çıkardı.
Ambulans ile ilerleyemeyen sağlık ekipleri yardım bekleyen hastaya ulaşmak için karlı yolda yürüyerek yoluna devam etti. 50 yaşındaki Sati Kılıç, sedyeye yerleştirilerek ambulansa taşındı. Yaklaşık bir saat süren uğraşın ardından hasta kadın ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Bir sağlıkçı ise kar nedeniyle kayarak düştü.Annesini ambulansa bindikten sonra konuşan İsmail Kılıç, “Ameliyat olmuştu. Kar nedeniyle annemi kendim götüremediğim için ambulansı aradım. Sağlık ekiplerinden yardım istedim. Onlar da yardımcı oldular” dedi.