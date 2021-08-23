İstanbul’da ruhsatsız atık toplama yapan şahıslara yönelik denetim

İstanbul Valiliği, Bakırköy ve Ümraniye’de izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma işlemi yapan 145’i yabancı uyruklu toplam 286 şahsa işlem yapıldığı ve 650 toplama aracıyla 10 motosiklete el konulduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği, Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde kaymakamlık, belediye ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda ruhsatsız atık toplama ve ayırma işlemi yapan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çekçek diye tabir edilen 650 araç, 10 motosiklete el konulurken, 141’i yerli, 145’i yabancı uyruklu toplam 286 şahsa işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından yabancı uyruklu şahıslar sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul Valiliği, denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri; başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açmakta, ayrıca kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet vermektedir. Bütün bu olumsuzlukları gidermek amacıyla denetimlerimiz devam ediyor, devam edecektir. Valiliğimizin koordinasyonunda; Bakırköy ve Ümraniye ilçelerimizde kaymakamlıklarımız, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan denetimlerde, çekçek olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el konulmuştur. Ayrıca; bu mekanlarda yapılan denetimlerde 141’i yerli, 145’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 286 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Yabancı uyruklu şahıslar, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırdışı işlemleri yapılmak üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir. Bu ilçelerimizde bir daha çekçekçi diye tabir edilen atık toplayıcıları olmaması için belediyelerimiz, muhtarlıklarımız ve hemşehrilerimizin gereken duyarlılığı göstereceklerine inancımız tamdır. Destekleri için tüm hemşehrilerimize ve denetimlere katılan görevlilere teşekkür ediyoruz. Daha temiz bir çevre, huzurlu ve güvenli bir şehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”