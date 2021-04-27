İstanbul’da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram traşı yoğunluğu

Ülke genelinde hafta içi 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından İstanbul’da kuaförlerde bayram traşı yoğunluğu oluştu. Sultanbeyli’deki berberler’de ise kapanmaya kadar randevular dolduğu belirtildi.
“Müşterilerimiz 2 hafta önceden bayram traşını oluyorlar”Tam kapanma nedeniyle randevuların tavan yaptığını belirten Kuaför Muhammet Yavuz, Cumhurbaşkanımızın dün açıklamasının sonra tam kapanma kısıtlamasının uygulanacağını öğrendik. Bu karardan sonra randevu talebleri tavan yaptı. Bizde Perşembe gününe müşterilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sabah saat 08.00’den berri aşırı bir yoğunluk var. Ramazan bayramında da kapanma kısıtlaması olacağından dolayı vatandaşlar 2 hafta önceden bayram traşı oluyorlar. Bizde pandemi kurallarına uyarak müşterilerimizi mağdur etmeden bayram traşlarını yapıyoruz. Randevularımız şimdiden doldu”diye konuştu.