Kanuni sondaj gemisinin platform söküm çalışmaları başladı

Karadeniz’de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı’nda bulunan Kanuni sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı. Platform söküm çalışmaları havadan görüntülendi.
Geminin İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Haydarpaşa Limanı’nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platformun söküleceği öğrenildi.
Haydarpaşa Limanı’nda çalışmaların ardından Kanuni sondaj gemisi İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e açılacak.