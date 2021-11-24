Karabük Tanıtım Günleri’ne davet için altınlı lokum dağıtıldı

Yenikapı’da gerçekleştirilecek olan Karabük Tanıtım Günleri’ne davet için Eminönü Meydanı’nda içinde altın bulunan lokumlar dağıtıldı. Dağıtılan 5 bin adet lokumun arasında içinde 1 gram altın bulunan lokumları seçen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Karabük Dernekler Federasyonu, 25-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Karabük Tanıtım Günleri öncesi sıra dışı bir davet etkinliği düzenledi. Eminönü Meydanı’na kurulan stantta 5 bin adet Safranbolu lokumu dağıtıldı. 1 gramlık 10 adet altın rastgele lokum paketlerinin içine yerleştirildi. Eminönü Meydanı’nda bulunan vatandaşlar standın başına gelerek lokumlardan aldı. Şanslı kişiler içinde 1 gram altın bulunan lokumları bularak yaşadıkları sevinci dile getirdi.

“Yenikapı’da 4 gün boyunca dağıtacağız”

Karabük Dernekler Federasyonu Başkanvekili Hilmi Kömü, “Karabük tanıtım günleri 25-28 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’da başlayacak. Biz de vatandaşlarımızın dikkatini buraya çekmek için Safranbolu lokumumuza altın koyup ikramda bulunuyoruz. Artık kime çıkarsa. Kimin şansına olursa. Gram altını lokuma koyup vatandaşlara dağıtacağız. Bugün için 10 tane tane altın var. Yenikapı’da 4 gün boyunca dağıtacağız. 10 bin lokumun içinde 25 altın dağıtılacak. Yenikapı’da bunun devamı olacak. Bugün Eminönü’ndeyiz” dedi.

İlk altını bulan Mehmet Fatih Doğru, “Benim şansıma altın çıktı. Ben burada çalışıyorum. İşim vardı. Buradan geçiyordum. Denk geldim, aldım” diye konuştu.

Lokumun içinden çıkan altına ‘Sahte değildir değil mi’ diyen bir kadın, “Çok teşekkürler. Kesenize bereket. Eminönü’ne gezmeye geldik. Zeytin aldık. ‘Kalabalığa bakalım’ dedik. Bilmiyorduk. Merak ettik” diye konuştu.

İçinde altın bulunan lokumu alan Ruken Yağız, “Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Gram altını küçük kız çocuğuna verdi.