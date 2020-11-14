Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nden ‘COVID-19 test kuyruğu’ açıklaması

Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında ‘koronavirüs test kuyruğu’ olduğuna ilişkin yer alan görüntüler üzerine yazılı basın açıklaması yapan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, öğle saatlerinde havaalanından gelen yaklaşık 100 kişinin aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşandığını ve sıra oluştuğunu belirtti. Açıklamada, kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluğun giderildiği kaydedildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan COVID-19 test kuyruğu olduğuna yönelik görüntü ve haberlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan imzalı açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında COVID-19 test kuyruğu olduğuna ilişkin görüntü ve haberler yer aldığı hatırlatıldı.

“Geçici bir yoğunluk yaşanmıştır”

Hastanede COVID-19 test numunelerinin Acil Servis içinde ve iyi havalanma sağlaması amacıyla dış kapıya yakın konumda bulunan özel bir mekanda alındığının belirtildiği açıklamada, “Bu alanda günlük 4 bin- 5 bin arasında numune alınarak çalışılmakta ve ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak bugün (13.11.2020) öğle saatlerinde, hastanemizde muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından test talebiyle gelen yaklaşık 100 kişinin de aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşanmış ve sıra oluşmuştur. Kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluk giderilmiş ve alınan numunelerin testleri çalışılarak sonuçları kendilerine iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Personelin hastaların ihtiyacına cevap verme konusunda özveriyle çalıştığı kaydedilerek, “Hastanemizde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kesintisiz olarak hizmet verilmeye devam edilmektedir” denildi.