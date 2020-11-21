Kaynarca, tek tek teşekkür etti

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de görevi başına dönen Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalık süreci boyunca geçmiş olsun dileği ileten herkese teşekkür etti. İşte AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın o mesajı:

"Kaynarca Ailesi olarak son haftalarımız koronavirüsle mücadeleyle geçti. Elhamdulillah ailemizin tüm fertleri şifa buldu. Bu süreçte bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM Başkanımız Sn. Mustafa Şentop’a, son Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım’a, bakan ve milletvekillerimize, TBMM grup başkanımız ve grup başkan vekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza, vali ve kaymakamlarımıza, ülkemizin her köşesinden İl ve ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, sivil toplum temsilcilerine, muhtarlarımıza, siyasi partilerin temsilcilerine, partimizin tüm kademelerinde görev yapan kardeşlerimize, sosyal medya ve diğer mecralardan dualarını, iyi dileklerini ileten herkese şükranlarımı arz ediyorum.Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınına karşı canları pahasına mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, halen tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."