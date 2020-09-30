“Ketebe Çocuk” yayın hayatına başladı

2018 yılında yayın hayatına başlayan Ketebe Yayınları, çocuklara nitelikli içerikler sunmak için “Ketebe Çocuk”u bünyesine kattığını duyurarak ilk eserlerini çocuk okuyucularla buluşturdu.

Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları, yayın yelpazesini genişletiyor. Türk kültür dünyasına iki buçuk yılda 350’den fazla eser kazandıran Ketebe Yayınları, bünyesine çocuk eserlerini de kattı. Yeni yayınlarıyla birlikte her yaş grubuna hitap eden Ketebe, “Ketebe Çocuk” markasıyla artık çocukların renkli dünyasına hizmet edecek. Le Vapeur Magique’de düzenlemiş olduğu lansman ile basın mensupları ve yazarlarla bir araya gelen Ketebe Çocuk, ilk sekiz eserini de tanıtarak okuyucuların beğenisine sundu. Boğaz turu eşliğinde düzenlenen toplantıda firma ayrıca bundan sonraki süreçler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Öncelikli hedeflerinin çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizen firma, “Renkli Çoraplı Kuzgun”, “Ağaç Dedi ki”, “Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar”, “Kocaman Kalpli Huysuz Graou”, “Ayı Geldi”, “Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?”, “Kalemika Yalnız Kaldığında” ve “Dikkatle Bak” isimli 8 eseri çocukların ve çocuk edebiyatı severlerin beğenisine sundu.

“Segmentlerimizi ihtiyaçlara genişletiyoruz”

Toplantı öncesi şirket olarak böyle bir hizmete başlayacakları için çok sevinçli olduklarını dile getiren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri çocukları için endişelenen aileler adına güven konusunun çok önemli olduğunu söyleyerek, “2 buçuk yılda 350’den fazla kitap yayına aldık. Bu aslında yayıncılık tarihinde büyük bir emek. Toplumun, Türk kültürünün ihtiyaçları doğrultusunda yayın segmentimizi insanların ihtiyaçlarına göre genişletiyoruz. Şimdi de çocuklar için hizmet vereceğiz. Biliyorsunuz ki çocuk yayıncılığı ciddi bir gündem. İçerikler olarak özellikle ebeveynler ciddi anlamda rahatsız oluyor. Biz de bu noktada insanların güvenle okumalarını sağlayacak kitapların üretilmesi noktasında alt yapımızı hazırladık ve güzel yayınlar çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye’de yayıncılığın çitasını yükseltmeye talibiz”

Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise yayıncılık anlamında öncelikli hedeflerinin Türkiye’de çitayı yükseltmek olduğuna vurgu yaparak, “Çok kısa bir süre içerisinde çıkarmış olduğumuz kitaplarla ciddi bir kütüphane inşa ettik. Biz de Ketebe çatısı altında edebiyattan düşünceye, felsefeden bilime kadar birçok disiplinde önemli kitaplar yayınladık ve Türkiye’de yayıncılığın çitasını yükseltmeye talibiz. Çok fazla segmentte yayın yapıyoruz, bunlardan belki de en önemlisi aslında çocuk yayıncılığı. Çocuk edebiyatı ve çocukların kitapla kurduğu ilişkiyi çok önemsiyoruz. Hem okuma hem de iyi bir insan olma serüvenine bütün hikaye aslında çocukluk günlerinden başlıyor. Bir yayıncı olarak buna duyarsız kalmak, bununla alakalı bir plan geliştirmemek olmazdı” şeklinde konuştu.

Çocuk yayıncılığında güvenilir olmak çok önemli

Ayrıca çocuk kategorisinin çok dikkat gerektiren bir konu olduğunu son zamanlarda tartışmalara konu olan çocuk kitaplarındaki içeriklerin karşısında güvenilir bir yayıncılık anlayışı ile ilerlediklerinden de bahseden Furkan Çalışkan, “Çocuklar dünyada belli amaçlara göre şekillendirilmesi gereken bir topluluk olarak görülüyor. En azından çocukların yetişkin oldukları zaman ne olacaklarının ilk sinyalleri ve işaretleri çocukluk günlerinde verildiği için orada bazı manipülasyonlar, tehlikeli durumlar olabiliyor. Pedagojik durumlara uymayan ya da çocukların genel eğilimleri ile alakalı sıkıntılı yönlendirmeler olabiliyor. Bu çok riskli bir alan. Biraz da Ketebe Çocuk bu açıdan da yani çocukların okuyacakları kitaplara güvenmek isteyen aileler için kaliteli bir seçim sunmak için de yola çıktık. Hem kaliteli hem de her anlamda güvenilir açıdan yayınlar yaparak seçenekleri alternatifleri arttırmak. Kötünün yanında iyinin de olduğunu göstermek için yola çıktık. Yayın evinin aslında çocuklar için bir şeyler üretiyor olmasının temel motivasyonu buydu zaten” diye konuştu.

“Amacımız çocukların entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak”

Son olarak işin mutfağından Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel ise şöyle konuştu: “Ketebe Çocuk olarak öncelikli amacımız çocuklara kitapları sevdirmek, onların entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak. Kitaplarımızı hazırlarken çocukların anlam dünyasına hitap ettiğimizi her zaman göz önünde bulundurduk. Kültürümüzle, değer yargılarımızla paralel eserleri aylık periyodlarla yayımlamaya devam edeceğiz. Dünyada çocuk edebiyatında yaşanan gelişmeleri de takip ederek dünya standartlarındaki kaliteyi ülkemizde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yayımladığımız ilk sekiz kitabımızı, çocuklar ve çocuk edebiyatı severlerle buluşturduk.”