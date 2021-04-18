Denetimlerde 3 bin 787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 206 kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu veya seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat ettiği, 62 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası olmadığı, 15 konaklama tesisinin sahte rezervasyon veya canlı müzik yayını yaptığı, 105 işyerinin faaliyetine ara verildiği halde açık olduğu, 204 işyerinin açılış-kapanış saatlerine uymadığı, 236 işyerinin salgınla mücadeledeki diğer tedbirlere uymadığı, 29 fırın veya ekmek üretimi yapılan işyerinin tedbirlere uymadığı, 5 bin 252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 524 işyeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde 6 bin 871 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulanırken, tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu, 8 iş yerine kapatma cezası uygulandı ve 137 araç da faaliyetten men edildi.
Kısmi kapanma sürecinde denetimler yoğunlaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, kısmı kapanma sürecinde 81 ilde 100 bin 146 personelin katılımıyla kısıtlamalara yönelik büyük bir denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.
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