Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi

İstanbul Zeytinburnu’nda kaçan kurbanlık dananın kuyruğundan tutarak metrelerce sürüklenen adam hastanelik oldu. Dananın peşinden sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.
“Adam sürüklendi, kafasını vurdu”Muharrem Çelik, “Dana aşağı doğru kaçtı. Adam da kuyruğundan tutmuş. Kuyruğunu bırakmıyor. Adam sürüklendi. Kafasını vurdu. O şekilde bırakmadı. Yukarıya döndü. Adam pert oldu. Ambulans geldi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Dehşet verici bir şey. ‘Dananın kuyruğunu bırak, döner’ dedik. Anlamadı. İnatla tuttu. Bırakmadı. Sonuçta insan canı. Değer mi? Bırak, hayvan nereye gidecek? Yine yakalarsın” dedi.