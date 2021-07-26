Macar Kültür Merkezi’nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı

Macar Kültür Merkezi’nde Macar ve Türk ortak futbol tarihinin anlatan “Yeşil Sahada Kardeşler-Birlikte, Karşılaşmada” sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi Açılışına Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto katıldı. Sergide konuşan Bakan Szijjarto, “Türkiye ve Macaristan dost ülkelerdir. Kimlikleriyle, gelenekleriyle ve tarihiyle gurur duyan iki millet hakkında bahsediyoruz” dedi.
“Türkler ve Macarlar olarak kendi geleneklerimizi, kimliğimizden gurur duyuyoruz“Sergi açılışında konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Türkiye ve Macaristan dost ülkelerdir. Kimliklerine, geleneklerine ve tarihiyle gurur duyan iki millet hakkında bahsediyoruz. Bugün ilginç bir çağda yaşıyoruz. Milli devletlerin önemini düşüren uluslararası bir caba görüyoruz. Bizler Türkler ve Macarlar olarak kendi geleneklerimizi kimliğimizden gurur duyuyoruz. Burada sporun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sporun çok önemli bir kimlik etkisi var. Milletlerin birliğini göstermek için kendi bayraklarını çabalayan sporcular için etki oluşturuyor. Macaristan Türkiye arasındaki spor işbirlikleri çok uzun bir tarihe dayanıyor. Bunun esasında futbol var. Türkiye birçok Macar teknik direktör ve oyun var” şeklinde konuştu.