Maganda kurşununa kurban giden Okan Karaten son yolculuğuna uğurlandı

Şişli’de iki grup arasında çıkan çatışmada bebeğini korumaya çalışırken maganda kurşununa kurban giden Okan Karaten, son yolcuğuna uğurlandı.Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak’ta dün akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Okan Karaten’in cenazesi eşi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu gasilhanesinden alındı. Karaten’in cenazesi Ayazağa Mezarlığına defnedildi.