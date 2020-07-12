banner3088

Menekşe Halk Plajı’nda endişelendiren kalabalık

YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE SIK SIK SOSYAL MESAFE KURALLARI HATIRLATILIRKEN, VATANDAŞLAR MENEKŞE’DEKİ HALK PLAJINA AKIN ETTİ

Menekşe Halk Plajı’nda endişelendiren kalabalık

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatılırken, vatandaşlar Menekşe’deki halk plajına akın etti. Plajdaki kalabalık drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs sürecinde sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları yapılmaya devam ediliyor. Salgındaki günlük vaka sayıları bin kişinin üzerinde çıkmaya devam ederken, sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar izin günlerinde Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Halk Plajı’na akın etti. Plajda yoğun kalabalık oluştu. Vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalık drone ile havadan da görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artışın...
İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artışın...
  1. EKONOMİ

banner3205

banner3196

banner3551

banner3211