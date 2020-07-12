Yeni tip korona virüs sürecinde sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları yapılmaya devam ediliyor. Salgındaki günlük vaka sayıları bin kişinin üzerinde çıkmaya devam ederken, sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar izin günlerinde Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Halk Plajı’na akın etti. Plajda yoğun kalabalık oluştu. Vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalık drone ile havadan da görüntülendi.
Menekşe Halk Plajı’nda endişelendiren kalabalık
YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE SIK SIK SOSYAL MESAFE KURALLARI HATIRLATILIRKEN, VATANDAŞLAR MENEKŞE’DEKİ HALK PLAJINA AKIN ETTİ
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