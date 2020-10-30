Mesut Yılmaz, Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak

Vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz cenaze töreni detaylarını gazetecilerle paylaştı. Yılmaz, cenazenin Pazar günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nden kaldırılacağını söyledi.

Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. "İki aylık bir tedavi sürecinde bu sabah abimi kaybettik. Başımız sağ olsun. Acımız büyük. Allah bundan sonra ona huzur içinde yatmayı nasip etsin" diyen Yılmaz, cenaze töreni detaylarını da paylaştı. Yılmaz kısmetse Pazar günü saat 12.00’de korona tedbirleri içerisinde öğle namazından önce cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Maske takması lazım mesafeye uymamız lazım" ifadelerini kullandı.