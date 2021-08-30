Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu 35

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu 35



Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 10:54

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 30Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 29Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39