Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, İstanbul’da yarın kuvvetli yağışın olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

‘Sarı’ kodlu yapılan uyarıda, “Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Marmara bölge genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak yağışların Çarşamba günü sabahına kadar devam edeceği kaydedildi.

Yağışın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik’te kuvvetli olacağı tahmin edildiği kaydedilen uyarıda; sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.