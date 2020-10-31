Müge Anlı ve Dostları Aşevi İzmir’de

Depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi İzmir’e ulaştı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, 6.6 şiddetindeki sarsıntı ile yara alan İzmir’deki depremzedelere hizmet için deprem bölgesine gitti. 3 öğün yemek ikramı ile depremzedelerin hizmetinde olacak.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri, daha önce deprem felaketi ile sarsılan Elâzığ ve sel felaketini yaşayan Giresun’da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Öte yandan pandemi döneminde de Gaziantep’te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına kadar 3 öğün yemek götürmüştü.