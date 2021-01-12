Müge Anlı’da ekrana gelen cinayette şok itiraf

Müge Anlı’nın gündeme taşıdığını cinayete itiraf geldi. 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Z. G.’yi öldürdüğü belirtilen E. B.’nin, çok sevdiğini söylediği kadını kalbinden bıçakladığını ve bunun kaza olduğunu söylediği öğrenildi.
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, gözaltındaki sevgili E. B.’nin İstanbul Emniyeti’ndeki ifade işlemleri sırasında cinayeti itiraf etti duyurdu. Katil zanlısı E. B. İtirafında, “Z.G. ile o gün birlikteydik. Tartıştık. Z.G, arabadaki bıçakla intihar etmek istedi. Ona müdahale ettim. Ancak bir kaza oldu. Kalbinden bıçaklandı. Ben de öldüğünü anlayınca Çatalca’da arabadan attım” dedi.Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kalbinden bıçakladığı sevgilisi Z. G. için Müge Anlı’ya, “Onu çok sevmiştim. Çok aşık oldum” demişti.