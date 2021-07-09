MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MYP 1. Türk Gençlik Kurultayı’nı topluyor

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünen Ahmet Reyiz Yılmaz partisini seçimlere girmeye hazır hale getirdikten sonra seçim startını 22 Ağustos’ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Gençlik Kurultayı yaparak verecek. Daha önce yapılan kadın kurultayı pandemiye uygun koşullarda yoğun katılıma sahne olurken, şartların oluşması halinde 100 bin imza ile aday olma düşüncesini taşıyan Yılmaz, “Gençlik Kurultayımıza Türk Devletlerinden de katılım yapmayı planlıyoruz” dedi.
“Şartlar oluşursa aday olurum”Sözlerini sürdüren Yılmaz, “Biz Muhafazakar Yükseliş Partisi olarak çok hızlı teşkilatlandık. Aynı hızla büyük ve yoğun katılımlı kongreler yaptık. Eğer beklediğim şekilde bir atmosfer oluşursa tamamen kirlenmemiş, ülkesine her zaman dış pazarlarda gelir ve istihdam sağlamış bir müteşebbis olarak bakın, siyasi demiyorum çünkü ben siyaset eskisi ve siyasetten geçinen biri değil bir Türk Müteşebbis olarak Cumhurbaşkanlığına aday olurum. Genç Parti ittifak için Muhafazakar Yükseliş Partisi’ni ziyaret etti. Parti organları kendilerini ilerleyen günlerde ziyaret edecek. Şartlar oluşursa üçüncü bir yol en doğru yol olarak bir başka ittifak cephesi oluşabilir” şeklinde konuştu.