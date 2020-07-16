MYP Lideri Yılmaz "Ermenistan sorunu Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Azerbaycan sınırında saldırılar düzenleyen Ermenistan’a tepki gösterdi. Ermenistan sorununun Türkiye’nin milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Yılmaz, Türkiye’nin askeri desteğini ortaya koyacak adımlar atması gerektiğini vurguladı.
Dünyada Türklere karşı bir savaş yürütüldüğünü savunan Yılmaz, "Türkler birlik olmayı beceremediği için sürekli bedel ödemek zorunda kalıyor. Aklın yolu da Hakkın yolu da bir. Birlik olma zamanı çoktan gelip çatmıştır. Bugün bir olma güçlü olma zamanıdır" şeklinde konuştu.
Yılmaz, "Ermenistan sorunu Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir.