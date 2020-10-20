Nice 10 yıllara Silivri KAGİD

Silivri Kadın Girişimciler Derneği’nden 10.yıla özel yapılan açıklamada “19 Ekim 2010'da Silivri Kadın Girişimciler Derneği olarak varlığımızı tescil ettiğimizde kadının iş hayatındaki varlığını kuvvetlendirmek, Kadın Girişimcinin gelir artırıcı faaliyetlere katılım imkanlarını artırıp, güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmasını sağlayarak kendine güvenini artırmak ve yöresel sosyal sorumluluk projelerinde etkin rol almak gayesiyle Silivri Kadını ile omuz omuza uzun bir yolda gitmek amacıyla yola çıktığımızın farkındaydık. Hala aynı amaç ve istekle yürüdüğümüz için, bu yolda geçen 10 yıl bizlere çok kısa geldi ancak ileri ve gelişen ekonomilerin güçlü sujesi olabilmek adına kadın girişimcilerin verdiği çabaya dönüp baktığımızda ise azımsanmayacak kadar zaman geçtiğini, emek verildiğini gördük. Birlikte ilerlemek, gelişmek ve büyümek ümidiyle”