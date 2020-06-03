Normalleşme sonrasında Sabiha Gökçen’de Covid-19 önlemleri

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 28 Mart’ta durdurulan uçak seferlerinin 1 Haziran’da tekrar başlamasının ardından yurt içi uçuşları Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün de devam ediyor. Havalimanına girişten çıkışa kadar yolculuğun her aşamasında korona virüse karşı tüm kurallara dikkat ediliyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak seferlerinin 1 Haziran itibarıyla başlamasının ardından 4 kente (Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon) uçuşlar bugün de devam ediyor. Yarın ise toplam trafiğin yüzde 30’u kadar kapasite ile uçuşlara devam edilecek. Uçuş öncesinde tüm kurallara dikkat ediliyor. Havalimanı terminal girişlerinde yolcular biletleri kontrol edilip, termal kameralarla ateşleri ölçülerek içeriye alınıyor. Biletleri bulunmayan kişiler terminal binasına alınmıyor. Güvenlik kontrolünden geçen yolcuların kullandıkları kutular her kullanım sonrası görevlilerce dezenfekte ediliyor. Tüm havalimanı personeli maske takarken, yolcular da maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Yolcular sosyal mesafe kuralına göre güvenlik kontrolünden geçerek, yine sosyal mesafenin korunması için zeminde uyarı bantları bulunan kontuarlarda bagajlarını teslim ediyor. Uçuş kartlarını alan yolcular, daha sonra ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaşıyor. Bekleme salonlarında sosyal mesafenin korunması için sık sık anonslar yapılıyor. Yolcular kapılarda uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa alınıyor.
“Kendi hijyeninize ve sosyal mesafenize dikkat edin”
“Alınan önlemler gayet iyi, hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum”
İzmir’e gitmek üzere havalimanına gelen Kadir Bulut, “Alınan önlemler gayet iyi, hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ülke olarakta gayet dikkatliyiz kurallara uymakta. Havalimanı içerisinde alınan önlemler yeterli bence, o yüzden çok sıkıntı olmayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Alınan tedbirleri yeterli bulan Uğur Kayısüren, “Ben şu ana kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. En azından girerken termal kameralarla ısı kontrollerine bakıldığını gördüm. Tedirgin değilim, herkes sosyal mesafeye dikkat ettiği sürece bu pandemiyi rahatlıkla atlatabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Cemile Tura da, “Alınan önlemler gayet yerinde. Doğal olarak haftada üç gün veya günde üç gün seferler olması gayet iyi. O kadar çok kalabalıkta yok. Bir de yolcularla beraber gelen kişiler de dolduruyordu havalimanını. Her şey çok güzel” dedi.