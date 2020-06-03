Normalleşme sonrasında Sabiha Gökçen’de Covid-19 önlemleri

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 28 Mart’ta durdurulan uçak seferlerinin 1 Haziran’da tekrar başlamasının ardından yurt içi uçuşları Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün de devam ediyor. Havalimanına girişten çıkışa kadar yolculuğun her aşamasında korona virüse karşı tüm kurallara dikkat ediliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak seferlerinin 1 Haziran itibarıyla başlamasının ardından 4 kente (Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon) uçuşlar bugün de devam ediyor. Yarın ise toplam trafiğin yüzde 30’u kadar kapasite ile uçuşlara devam edilecek. Uçuş öncesinde tüm kurallara dikkat ediliyor. Havalimanı terminal girişlerinde yolcular biletleri kontrol edilip, termal kameralarla ateşleri ölçülerek içeriye alınıyor. Biletleri bulunmayan kişiler terminal binasına alınmıyor. Güvenlik kontrolünden geçen yolcuların kullandıkları kutular her kullanım sonrası görevlilerce dezenfekte ediliyor. Tüm havalimanı personeli maske takarken, yolcular da maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Yolcular sosyal mesafe kuralına göre güvenlik kontrolünden geçerek, yine sosyal mesafenin korunması için zeminde uyarı bantları bulunan kontuarlarda bagajlarını teslim ediyor. Uçuş kartlarını alan yolcular, daha sonra ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaşıyor. Bekleme salonlarında sosyal mesafenin korunması için sık sık anonslar yapılıyor. Yolcular kapılarda uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa alınıyor.

“Kendi hijyeninize ve sosyal mesafenize dikkat edin”

Alınan tedbirleri anlatan İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, “28 Mart’ta uçuş trafiği durmuştu. 1 Haziran itibarıyla iç hat trafiğimiz başladı. 4 Haziran’da da toplam trafiğimizin yüzde 30’u kadar kapasite ile devam edeceğiz. Bu dönemde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Pandemi Sertifikasyonu Genelgesi yayınladı. Bu genelge kapsamında gerekli tüm önlemler alındı. Bunlar başlıca sosyal mesafe, maske takılması ve hijyen kuralları olarak sayılabilir. Yolcularımız geldiğinde öncelikle onların yolcu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Terminal binasında personelimiz yolcuların biletlerini kontrol eder, sonrasında yolcular termal kamera önünden geçerler. Daha sonra güvenlik kontrol noktalarına geliyorlar. Orada da arama sistemlerimizi değiştirdik. Artık elle arama yerine dedektörler ile arama yapıyoruz. Sonrasında check-in bölgesine geçer yolcumuz, orada da sosyal mesafe kuralı ve kişisel izolasyonu sağlanıyor. Artık yolcularımız terminal binalarına da kendi başlarına giriyor. Eğer yardıma muhtaç değilse yanlarına bir refakatçi kesinlikle almıyoruz. Aynı şekilde gelen yolcuların karşılamasını terminal içinde yapamıyoruz. Yolcularımızdan öncelikle şunu rica ediyorum. Bu iş tamamen insanın kendisinde bitiyor. O yüzden lütfen kendi hijyeninize ve sosyal mesafenize dikkat edin. Ayrıca havalimanlarına gelirken online check-in işlemini yaparsanız tüm bu işlemleri çok daha kolay halledebilirsiniz. Mevzuata göre 1 metre mesafelerle bölgesel olarak bazı yerlerde daha uzun bazı yerlerde daha kısa yerleri noktasal olarak işaretlemeler yaptık. Ayrıca anonslarla bu işaretlemeler hakkında tüm yönlendirmeleri yolcularımıza yapıyoruz. Bunun dışında tüm personelimiz hem maske hem de yüz siperlikleri takarak kendi önlemlerini alıyorlar. X-ray noktalarında ekranlarda tanıtım filmlerimiz var. Aynı şekilde hem İSG olarak bizlerin sosyal medya hesaplarında, hem de basın yayın kuruluşlarına verdiğimiz görüntülerde sürekli olarak yolcularımıza bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

“Alınan önlemler gayet iyi, hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum”

İzmir’e gitmek üzere havalimanına gelen Kadir Bulut, “Alınan önlemler gayet iyi, hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ülke olarakta gayet dikkatliyiz kurallara uymakta. Havalimanı içerisinde alınan önlemler yeterli bence, o yüzden çok sıkıntı olmayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Alınan tedbirleri yeterli bulan Uğur Kayısüren, “Ben şu ana kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. En azından girerken termal kameralarla ısı kontrollerine bakıldığını gördüm. Tedirgin değilim, herkes sosyal mesafeye dikkat ettiği sürece bu pandemiyi rahatlıkla atlatabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Cemile Tura da, “Alınan önlemler gayet yerinde. Doğal olarak haftada üç gün veya günde üç gün seferler olması gayet iyi. O kadar çok kalabalıkta yok. Bir de yolcularla beraber gelen kişiler de dolduruyordu havalimanını. Her şey çok güzel” dedi.