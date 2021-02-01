(Özel)2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu

İSTANBUL (İHA) – Daha yeşil bir Türkiye için 2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 2021 yılında da en az 600 milyon fidan dikimi hedeflenirken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2023 yılında 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

Türkiye’de birçok vatandaş, Geleceğe Nefes Projesi kapsamında ilk kez fidan dikme deneyimi yaşadı. 2019 yılında start verilen proje kapsamında ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Orman Genel Müdürlüğü, ormanların ve yeşilin korunması adına fidan dikimi ve yetiştirilmesi alanındaki faaliyetlerine yıl boyunca devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023 yılına kadar 7 milyar fidan hedefine adım adım yaklaşılıyor. 2019 yılında 333 milyon fidan dikilirken bu sayı 2020 yılında 603 milyona yükseldi. 2021 yılında da en az 600 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenirken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"2023 yılında da 7 milyar fidan toprakla buluşmuş olacak"

Türkiye’nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu aktaran Orman Genel Müdürü Karacabey," Türkiye 1946 yılından bu yana planlı ve disiplinli bir şekilde ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın hem başbakanlık hem Cumhurbaşkanlığı döneminde ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili ciddi ve büyük atılımlar gerçekleşti. Önceki yıllara nazaran son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında yıllık ortalamaya baktığımız zaman 5 kat daha fazla ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Alanları yeşille buluşturmanın önemine dikkat çeken Karacabey, "Potansiyeli yüzde 50 artırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş oldukları 2023 yılında 7 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefine adım adım yaklaşmış oluyoruz. 2023 yılında da 7 milyar fidan toprakla buluşmuş olacak. Yaptığımız işe baktığımız zaman ormanlarımızın korunması için bugüne kadar 118 personelimiz şehit oldular. Geleceğe Nefes Kampanyasını da ülkemizin topraklarının erozyonla kaybolup gitmesini önlemek için bir vatan savunması olarak görüyor büyük bir heyecanla bu projeye sahip çıkıyor arkadaşlarımız" diye konuştu.

"Projemiz sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya nefes olsun istedik"

2019 yılında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 11 milyon fidanın toprakla buluşturmayı hedeflediklerini vatandaşların yoğun katılımıyla birlikte o gün 13 milyon 800 bin fidan dikildiğini hatırlatan Karacabey," Ülkemizin 81 ilinde 922 ilçesinin tamamında milyonların üstünde vatandaşımız sahalardaydı. 13 milyon 800 bin fidanı toprakla buluşturduk. Çorum ilimizde tek noktadan 303 bin fidanı toprakla buluşturarak bir dünya rekoru kırdık. Bir saat içerisinde 303 bin fidanı toprakla buluşturduk ve Guinness Rekorlar Kitabında yayınlandı. Kampüs içindeki fidan dikim alanında yeni bir dünya rekoruna daha imza attık. 452 bin 23 fidanı dikerek Türkiye haritasını oluşturduk. Bu da Guinness tarafından bitkilerle oluşturulmuş en büyük resim olarak rekorlar kitabına geçti. Ülkemize, vatanımıza duyduğumuz sevginin bir işareti olsun diye o resmi Türkiye Haritası olarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.