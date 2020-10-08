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(Özel) Aracını doludan korumak isteyen sürücüden sıra dışı yöntem: otomobili streç ile sardı

İSTANBUL'DA, ARAÇ SAHİPLERİ YAĞMASI BEKLENEN DOLUYA KARŞI ARAÇLARINI EVLERİNDE BULUNAN HALI, BATTANİYE, BRANDA VE DIŞARIDAN ALDIKLARI İNŞAAT MALZEMELERİ İLE KORUMAYA ÇALIŞTI. BİR SÜRÜCÜ İSE SIRA DIŞI YÖNTEME İMZA ATARAK ARACINI STREÇ İLE SARDI.

(Özel) Aracını doludan korumak isteyen sürücüden sıra dışı yöntem: otomobili streç ile sardı

İstanbul’da, araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya çalıştı. Bir sürücü ise sıra dışı yönteme imza atarak aracını streç ile sardı.

Metroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’da bu gün ve yarın için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı. İstanbul’da bir vatandaş ise diğer yöntemlerden farklı olarak mutfakta bir ürünü kapatır gibi aracının tamamını streç ile sarmalayarak yağmur ve doluya karşı önlem aldı. Streç ile kaplanan araç görenleri şaşkına çevirdi.

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