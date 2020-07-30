(Özel) Damada düğünde araba kapısı taktılar

Bağcılar’da otomobil tutkunu gence düğününde arkadaşlar tarafından araba kapısı hediye edildi. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar’da otomobil tutkunu Mert Bozok, Büşra Bozok ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğün töreninde davetliler ilginç anlar yaşadı. Bozok’un arkadaşı Muhammet Enes Gülaçar, çifte takı töreninde sahibi olduğu aracın kapıları arızalı olduğu için destek amaçlı 2 adet otomobil kapısı taktı. İlginç anların yaşandığı düğün töreninde ise o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Takı esnasında hiç beklemedikleri bir hediye ile karşılaşan Bozok çifti ise şaşkınlarını gizleyemedi.