(Özel) Evde kalan yaşlı adam, su borularından “steadicam” üretti

İstanbul’da yaşayan Mustafa Evcil, evinin üst katında bulunan atölyesinde plastik su borularından kamerayı kullanarak çekim yapmasını sağlayan “steadicam” üretti.

İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan 66 yaşındaki Mustafa Evcil, yeni tip korona virüs(Covid-19) sürecinde evinde kaldı ve kendisine yeni hobiler aramaya başladı. Emekli olan Evcil, daha önce farklı işlerle uğraştığını bu işlerden birinin de kamera arkasında çalışmak olduğunu ifade etti. Evinin çatı katını kendisi için bir atölyeye dönüştüren 66 yaşındaki Evcil, burada vücuda sabitlenerek kamera hareketleri yapmaya yarayan “steadicam” türü cihazın bir benzerini plastik su borularından üretti. Evde sıkıldığı için böyle bir uğraş bulduğunu söyleyen yaşlı kaşif, ürettiği cihazı ileride daha da geliştirerek seri üretime geçmeyi düşündüğünü söyledi.

“İleride seri üretime geçme ihtimalim de olabilir“

Mustafa Evcil “Evde kaldığımız için canımız sıkılıyor bir aşağı bir yukarı inip çıkmayla vakit geçmiyor. Ben düğünlere nişanlara gidiyordum. Pratik, belimde kuşakla devamlı kullanabileceğim bir şey yapmak istedim. Böyle bir şey tasarladım kafamda ve yaptım. Plastik su boruları ağırlık ve rahatsızlık vermediği için bunları tercih ettim. Ürünümün maliyeti 45 TL oldu bana. İlerde bunların daha değişiklerini yaptığımda maliyet yükselebilir. Ama ben maliyetinde değilim, benim amacım kendi kendime bir şeyler yapmak ve üretmek. İleride seri üretime geçme ihtimalim de olabilir” şeklinde konuştu.