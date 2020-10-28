İstanbul Boğaz’ında geçen gemilerin içinde bulunan mürettebatın gördüğü manzara kayıt edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren boğaz yolculuğunun hızlandırılmış bir şekilde hazırlanan video şehrin tüm güzelliğini gözler önüne serdi. İstanbul Boğazı’na giriş yaptığında kayıt edilen görüntülerde geceyi aydınlatan ışıklar şehrin her kısmından yükseliyor. 15 Temmuz şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ışıklandırmaları ile adeta görsel bir şölen oluşturuyorlar. Kaptanın gördüğü açı ile yerleştirilen kamera izleyenleri gemimin yolculuğunu eşsiz bir şekilde izleme imkanı sunuyor.
(ÖZEL)Gemilerin İstanbul Boğazı’nda masalsı yolculuğu
GEMİLERİN İSTANBUL BOĞAZI'NDA MASALSI YOLCULUĞU
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