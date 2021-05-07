(Özel) İnşaatı devam eden Levent Cami drone ile havadan görüntülendi

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapılan ve 2022’de açılması planlanan Levent Camisi’nin inşaatında gelinen son nokta drone ile havadan görüntülendi.
Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından; 18 dönümlük araziye inşa edilen, büyüklüğü 5 bin 744 metrekare, kapalı ve açık alan kapasitesi tamamlandığında 20 bin kişi kapasiteli olacak olan Levent Camisi’nin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Havadan görüntülenen camide kaba inşaatın bitmek üzere olduğu görülürken, en geç 2022 senesi içinde de caminin tamamlanmış olması bekleniyor.
“Kaba inşaatın yüzde 75’lik bölümü tamamlandı”
“İbadet edilecek mekan yok”
Bu caminin bir ihtiyaç projesi olduğunu söyleyen Külünk, “Burası Levent Büyükdere Caddesi. Yıldız Hamidiye Camisi’nden, Sarıyer Büyükdere’ye kadar ana arterde çok fazla ibadet edilecek mekân yok. Bu anlamda burasının ciddi anlamda hizmet göreceğine inanıyoruz. Projemiz; 18 bin 500 karelik bir arsa üzerinde, 12 bin 500 metrekare bir temel çalışmasıyla başladı. Şu ana kadar 7 bin metre büyüklüğündeki camimizi yapmakla meşgulüz” şeklinde konuştu.
“Dikkat ettiğimiz husus dayanıklılık”
Hem cami kültürüne hem de dayanıklı bir yapı olmasına önem verdiklerini vurgulayan Dernek Başkanı Ergin Külünk, “Bizden önce yapılan tarihi yapıların devamı olma niteliğinde olmasını düşündüğümüz bir klasik cami yapıyoruz burada. Dikkat ettiğimiz husus dayanıklılık. Betonarme yapıda da dayanıklılığı, ilk olarak statik projenizin sağlıklı olmasıyla temin edersiniz. İkinci olarak da dayanıklılığı, demir ve betonunuzu çok kaliteli ve standartlara uygu belki de bir tık ötesinde kullanarak sağlarsınız” şeklinde belirtti.2016 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ibadet alanı olarak kabul edilen Levent Camisi’nin projesi Mimar Mehmet Güner tarafından çizilmiş olup, caminin inşaatına da ihaleyi alan ASL İnşaat tarafından başlanmıştı. Levent Camisi’nin temeli 3 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılmıştı.