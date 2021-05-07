(Özel) İnşaatı devam eden Levent Cami drone ile havadan görüntülendi

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapılan ve 2022’de açılması planlanan Levent Camisi’nin inşaatında gelinen son nokta drone ile havadan görüntülendi.

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından; 18 dönümlük araziye inşa edilen, büyüklüğü 5 bin 744 metrekare, kapalı ve açık alan kapasitesi tamamlandığında 20 bin kişi kapasiteli olacak olan Levent Camisi’nin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Havadan görüntülenen camide kaba inşaatın bitmek üzere olduğu görülürken, en geç 2022 senesi içinde de caminin tamamlanmış olması bekleniyor.

“Kaba inşaatın yüzde 75’lik bölümü tamamlandı”

Camide şu ana kadar nelerin yapıldığını anlatan Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Kaba inşaatımızın yüzde 75’lik bölümünü şükürler olsun tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda ana kubbemizin iskelesi kuruluyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de ana kubbemizi örtüp bitirdikten sonra kubbenin olduğu yere bayrak asacağız. Kaba inşaatla beraber şu anda çok hızlı bir şekilde de detay projeler, uygulama projeleri üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. İstanbul içinde ve İstanbul dışında onlarca atölye burası için imalat yapmakta. Hedefimiz, 2022 senesinin içerisinde projemizi bitirmek” diye ifade etti.

“İbadet edilecek mekan yok”

Bu caminin bir ihtiyaç projesi olduğunu söyleyen Külünk, “Burası Levent Büyükdere Caddesi. Yıldız Hamidiye Camisi’nden, Sarıyer Büyükdere’ye kadar ana arterde çok fazla ibadet edilecek mekân yok. Bu anlamda burasının ciddi anlamda hizmet göreceğine inanıyoruz. Projemiz; 18 bin 500 karelik bir arsa üzerinde, 12 bin 500 metrekare bir temel çalışmasıyla başladı. Şu ana kadar 7 bin metre büyüklüğündeki camimizi yapmakla meşgulüz” şeklinde konuştu.

“Dikkat ettiğimiz husus dayanıklılık”

Hem cami kültürüne hem de dayanıklı bir yapı olmasına önem verdiklerini vurgulayan Dernek Başkanı Ergin Külünk, “Bizden önce yapılan tarihi yapıların devamı olma niteliğinde olmasını düşündüğümüz bir klasik cami yapıyoruz burada. Dikkat ettiğimiz husus dayanıklılık. Betonarme yapıda da dayanıklılığı, ilk olarak statik projenizin sağlıklı olmasıyla temin edersiniz. İkinci olarak da dayanıklılığı, demir ve betonunuzu çok kaliteli ve standartlara uygu belki de bir tık ötesinde kullanarak sağlarsınız” şeklinde belirtti.

2016 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ibadet alanı olarak kabul edilen Levent Camisi’nin projesi Mimar Mehmet Güner tarafından çizilmiş olup, caminin inşaatına da ihaleyi alan ASL İnşaat tarafından başlanmıştı. Levent Camisi’nin temeli 3 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılmıştı.