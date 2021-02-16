(Özel) Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu

Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinin beyaz örtüye bürünmesi sonrası serbest bırakılan ayı ve kurdun karda eğlendiği o anlar yüzleri gülümsetti. Ayının bakıcısı ile güreştiği dakikalar ise ilginç anlara sahne oldu.
“Kar tanelerini elleriyle tutmaya çalışıyor”Tesis sahibi Burak Memişoğlu, “Ayı Silva, birçok hayvanla beraber oyunlar oynayabilen bir canlı. Silva bugün de bakıcısıyla beraber adeta güreş tuttu. Henüz 2 yaşında ve her kar yağdığında kar tanelerini elleriyle tutmaya çalıştığını görüyoruz. Biz de onun için sosyal aktiviteleri oldukça genişletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.