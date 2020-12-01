(ÖZEL) Organik turşuya talep arttı

Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar Silivri Köy Pazarında satılan organik turşulara akın etti. Üreticiler son zamanlarda turşu satışlarındaki artışın her geçen gün arttığını belirtti.
Köy pazarı esnaflarından Ayten Coşkun ise, “Burada hem üretip hem satıyorum. Turşu satışlarımız iki katına çıktı. Atkısız doğal organik olan turşulardan bahsediyoruz, koruyucu madde kullanılan turşuları asla tavsiye etmiyoruz. Hiç bir etkisi olmuyor çünkü, ben kimya mühendisiyim, bu işi bilerek yapıyorum. Özellikle pancar turşusu ve acur turşusunun beyaz lahana turşusunun gargara yapıldığı zaman o boğazdaki solunum yolundaki ve yemek borusundaki zararlı mikropları kırdığı söyleniyor” dedi.Pandemi döneminden beri turşu satışlarının daha da fazla arttığını belirten Filiz Efe, “Hem üretim açısından hem de satışımız açısından bayağı güzel bir dönem yaşıyoruz. Tamamen doğal olarak üretiyoruz. Sirkesini bile kendi yaptığımız sirkeden kullanıyoruz. Kaya tuzu kullanıyorum” diye konuştu.