Oyuncu Umut Oğuz’un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Oyuncu Umut Oğuz, ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan ederek kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne teşekkür etmişti. Sevilay Oğuz bugün hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Sevilay Oğuz, hastaneden maskesini takarak eşiyle birlikte ayrıldı.
(Özel) Oyuncu Umut Oğuz’un eşi taburcu oldu
OYUNCU UMUT OĞUZ’UN 38 DERECE ATEŞLE AMBULANSTA BEKLETİLDİĞİNİ VE ÖZEL HASTANELERİN KABUL ETMEDİĞİNİ İFADE ETTİĞİ EŞİ SEVİLAY OĞUZ, BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİNDE GÖRDÜĞÜ TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ.
YORUM EKLE