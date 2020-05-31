(Özel) Sokağa çıkma izninde gezmek yerine ekmek parası için yara bandı sattı

Pendik’te oturan Coşkuner Akkın (70), 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabildiği 6 saatte, gezmek yerine ekmek parası için izinli yaşlılara yara bandı satışı yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan yasağın ardından bugün 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Pendik’te dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı kimileri ise parklarda oturarak güneşlenip, sohbet etti. Coşkuner Akkın ise bu izninde gezip, hava almak yerine ekmek parası kazanmak için seyyar araba ile parkta dinlenen yaşlılara yara bandı satışı yaptı.

"Geçimimi sağlamak için çalışmak zorundayım"

Sokağa çıkma izninde satış yaparak geçimini sağlamaya çalışan Coşkuner Akkın, “Geçimimi yaz aylarında pazarlarda tarım ilaçları ve eldiven satarak, yanına yedek olarak da bant koyarım ihtiyacı olanlar alırlar ama bu kısıtlamadan sonra bu virüs dalgasından sonra bize sokağa çıkma yasağı geldiği için mağdur durumuna düştüm. Bosna Parkı bizim eve yakın olduğu için buraya 65 yaş üstü vatandaşlar bu saatlerde geliyorlar. Onlara eldiven, yara bandı satıyorum. Haşerelerden bunalırlarsa benden ilaç alırlar satışımı yaptıktan sonra evime gidiyorum. Bir hafta bu kazanç yeter mi hayır başka bir yerden gelirimiz yok, emeklilik hiç yok ama böyle işler yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.