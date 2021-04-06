(Özel) Takla attığı otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Sultangazi’de hafriyat kamyonunun sıkıştırdığı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Sürücü, takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay, Sultangazi’de sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erdal Tarhan’ın hakimiyetindeki Renault marka araç, hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Tarhan, kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken o anları anlattı.

Sürücü Erdal Tarhan, "Az önce kaza yaptık buradan geçen hafriyat kamyonlarının beni sıkıştırması yüzünden bende sağ taraftan kaçarken direğe vurdum ama daha önce de kendim şahit olmuştum. Yine aynı şekilde kamyonun sıkıştırdığı bir otomobil bu bölgede kaza yapmıştı. Ancak bu defa benim başıma geldi. Güzergahta kamera dahi bulunmamakta bu bölge taş ocaklarının olduğu bölge olduğu için hafriyat kamyonları tarafından çokça kullanılıyor. Kamyonlar daha fazla sefer atıp para kazanmak için bizim gibi ufak araç kullanan sürücülerin canını tehlikeye atıyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.