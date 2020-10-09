Perakende sektörü çalışanlarına pandemi alkışı

Perakende sektörünün liderleri pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı sektörün çalışanlarına alkış tutarak teşekkür etti.
Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 7. Perakende Teknolojileri Konferansı’nın ilk oturumunda dernek başkanları sektör çalışanlarına teşekkür etti. Perakende sektörünün önemli çatı kuruluşlarının başkanlarının yer aldığı ilk oturumunda; KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe’nin moderatörlüğünde, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati ve Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer’in katılımıyla “Yeni Normal Ne Getirecek?” konusu işlendi.
Perakendenin teknolojiyi en çok kullanan sektörlerden biri olduğunu vurgulayan TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “Dijital alışveriş deneyiminin önemine daha çok ağırlık vermeli ve yatırımlarımızı şekillendirmeliyiz” dedi.
Bu dönemde kamu kurumlarıyla yapıcı bilgi alışverişinin sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Özpamukçu, “Sektörün, kira yardımı, borçların silinmesi gibi talepleri sürmekle beraber, kısa çalışma ödeneğinin devamı, ertelenen taksit ve vergi borçlarının ötelenmesi gibi beklentilerimizi de ilgili kurumlarla takip ediyoruz” dedi.