QNET, 50 ülkeden 200 bin katılımcıyla ilk sanal V-Convention’a ev sahipliği yaptı

Yeni normali kucaklarken, doğrudan satış şirketi QNET, iki yılda bir düzenlenen amiral gemisi kongresini, büyük sanal bir etkinliğe dönüştürdü. Başlangıçta Malezya’da yapılması planlan üç günlük V-Convention, bu yıl 20’nci yıldönümünü kutladı. Pandemiyle mücadele için alınan güvenlik önlemleri ışığında kongre, 50’den fazla ülkeden 200 bin katılımcının ilgisini çeken sanal formatını başlattı. Sanal kongre, ONET’in en çok satış gerçekleştiren 3 bölgesinden biri olan ve Rusya ile Orta Asya’nın da bağlı olduğu Türkiye’den de büyük ilgi gördü.

V-Convention son birkaç yılda, dünyanın dört bir yanından 15 bin ila 20 bin arasında katılımcıyı, 2013 yılından bu yana konferansa ev sahipliği yapan Malezya’daki Penang adasına çekmişti. The V-Convention Connect olarak adlandırılan sanal format açılışında ise bu yıl katılımcılara, eğitim programları, ürün lansmanları, şirketten iş güncellemeleri, başarı hikayeleri ve iyi performans gösterenlerin tanıtıldığı çevrimiçi etkinliği içeren zengin bir deneyim sağlandı.

İlk V-Convention Connect veya #VCC2020 hakkında konuşan QNET CEO’su Malou Caluza, "Dünya çapındaki katılımcılarımıza, evlerinin rahatlığında bu benzeri görülmemiş erişimi başarıyla sağladığımız için çok heyecanlıyız. Bu yıl ayrıca QNET olarak 22’inci kuruluş yıldönümümüzü ‘Eskisinden daha da güçlüyüz’ sloganıyla kutluyoruz. 20’inci kez düzenlediğimiz V-Convention Connect etkinliğimiz ise bu yıl, 13 farklı dilde eş zamanlı çeviri sağlayan VTube + adlı kendi yayın platformumuz üzerinden düzenlendi. Kongremiz her zaman küresel topluluğumuz için tek bir çatı altında bir araya gelip, şirket, ürünlerimiz ve işimiz hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve tanıştıkları insanlardan ilham alması için bir yer olmuştur" dedi.

Caluza sözlerine, “Fiziksel etkinliğin enerjisini yakalamak zor olsa da bu üç günlük kongreyi bağımsız temsilcilerimizi motive etmek, eğitmek ve onlara unutamayacakları zengin bir dijital deneyim sunmak için tasarladık. Bu V-Convention’da, her zamankinden daha geniş bir kitleye ulaşmayı başardığımızı söylemekten sevinç duyuyorum. Pandemide olağanüstü bir direnç sergileyen ve yeni normale çok çabuk uyum sağlayan bağımsız temsilci ağımıza minnettarız" diyerek devam etti. Sanal kongrenin öne çıkanları arasında, QNET ile Manchester City Futbol Kulübü arasındaki ilişki hatırasına yapılan, QNETCity Koleksiyonu altında eşsiz bir şaheser olan, yepyeni bir lüks İsviçre Saat modelinin lansmanı yer aldı. Manchester City’nin ikonik obsidyen mavisi renginin ve kadranında kulüp logosunun yer aldığı, 1894 olarak adlandırılan sınırlı sayıda üretilen saat, Manchester City’nin resmi kuruluş yılı olarak adlandırılıyor.

QNET ayrıca, şirketin Hindistan’daki müşterileri için özel olarak tasarlanmış, patentli bir "Carbonlokd" ayar teknolojisini kullanan, yüzen değerli taşlara sahip, birinci sınıf el yapımı mücevherlerden oluşan yeni bir seri olan Kinnari’yi de tanıttı.

Diğer önemli ürün lansmanları arasında, Belite markası altında bir dizi sağlıklı kilo yönetimi takviyesi ve Physio Radiance markası altında yeni bir sağlıklı yaşlanma cilt bakımı serisi yer aldı.

V-Convention Connect, 8 Eylül’de QNET’in 22. yıldönümü için düzenlenen sanal bir doğum günü partisiyle sona erdi.