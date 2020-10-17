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Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvuran Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Tedavi altına alınan Rahmi Koç, 9 Ekim’de 90 yaşına girmişti.

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