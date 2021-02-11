Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılaması Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplumsal bağışıklığın kazanılması için ikinci doz aşılama çalışması bugün başladı. İlk doz aşıları yapılan sağlık çalışanları Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ikinci doz aşılarını yaptırmaya başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye’ye 25 Ocak’ta 10 Milyon dozluk aşının 2. Sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyonluk aşı getirilmişti. Toplumsal bağışıklığın kazanılması amacıyla sağlık çalışanlarının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmaya başlandı. Aşılama çalışmalarının ikinci doz işlemleri bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde başladı. Sağlık çalışanları, görevli personel sabah mesainin başlamasıyla birlikte, sırasıyla aşılarını oldu.

Başhekim yardımcısı Arslan Çoban, vatandaşların aşılama çalışmalarına katılmaları gerektiğini belirterek, “İlk doz aşımı 28 gün önce olmuştum şu an ikinci doz aşımı oluyorum, iki hafta sonra da antikor testime baktıracağım. Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılaması bugün başladı şu an için problemsiz gidiyor. Geçen yıl Mart ayının sonunda hastalığı geçirdim hafif belirtiler vardı aşıdan sonra herhangi bir problem olmadı, ikinci dozdan sonra da olacağını düşünmüyorum” dedi.

“Hem aşılıyoruz hem de aşılanıyoruz”

Sağlık çalışanlarından Tuğba Gürsoy, aşılama işlemlerinin güzel geçtiğini ifade ederek, “İkinci doz aşılarını yaptırmaya başladık hem aşılıyoruz, hem de aşılanıyoruz aynı zamanda 70 yaş üstü vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. İlk aşılama sürecim güzel geçmişti bir şey hissetmedim. İkinci doz aşıyı da ayın 15’inde olacağım ”diye konuştu.