Sahte PCR testi ile İran’a gitmek isterken yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda sahte PRC testi ile İran’a gitmek isteyen bir yolcu pasaport polisinin dikkati sonucu yakalandı. Sahte PCR testi ile yakalanan İran uyruklu Mona B. gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.İstanbul Havalimanı’nda sahte PCR testi ile yurt dışına çıkmak isteyen İranlı kadın polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. Edinilen bilgiye göre İran’a gidecek olan Mona B. Havalimanına gelmeden önce Beylikdüzü’nde sahte PRC testi düzenleyen şebeke ile iletişime geçti. Sahte bir PRC testi alan kadın İstanbul Havalimanı’na geldi. Bilet işlemleri sırasında İranlı yolcunun testinin sahte olduğu anlaşıldı ve olay yerine polis çağrıldı. Sahte test ile ilgili olarak ifadesi alınan İranlı yolcu daha sonra İl Göç Merkezi’ne teslim edildi. İranlı yolcu buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.