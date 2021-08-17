SAK Ekipleri Afet Bölgesinde Mücadelesini Sürdürüyor

Silivri Belediyesi, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde can ve mal kayıplarına neden olan sel felaketine karşı desteğine devam ediyor. Yaşanan sel felaketinin ardından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla vakit kaybetmeden bölgeye intikal eden Silivri Belediyesi Arama Kurtarma (SAK) ekipleri Bozkurt’ta; tam donanımlı mobil komuta ve kurtarma aracı, tahliye için bir pikap ve 7 personel ile görev yapıyor. Bozkurt Kaymakamlığı önü ve saat kulesi civarında kayıp arama çalışmaları, saha temizliği, tomruk ve enkaz kaldırma faaliyetlerine devam eden ekipler, alanda görev yapan iş makineleri ve kamyonların koordinasyonunu da gerçekleştiriyor.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN SAK EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Meydana gelen sel felaketinin ardından Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde inceleme ve temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma ekiplerinden çalışmalara dair bilgi aldı. Yürütülen başarılı çalışmaları yerinde takip eden Soylu, büyük bir özveriyle görev yapan ekiplere teşekkürlerini iletti. Soylu ayrıca, Başkan Yılmaz ile bir telefon görüşmesi yaparak ekiplerin mücadelesini değerlendirdi ve tebrik etti.

YILMAZ: “ACIMIZ, ANIMIZ, ANDIMIZ BİR”

Silivri Belediyesinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Sinop, Bartın ve Kastamonu’da maalesef can kayıplarının yaşandığı sel felaketleri oldu. Acımız, anımız, andımız bir diyerek oradaki vatandaşlarımızın bütün acılarını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. İstanbul’da kendi Afet Koordinasyon Merkezini inşa eden ilk belediye olarak ekiplerimizi kısa bir zaman önce orman yangınlarının meydana geldiği Antalya’nın Manavgat ve Muğla’nın Milas ilçelerine destek için göndermiştik. Şu anda da ekiplerimiz Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde büyük bir fedakârlıkla görev yapıyor. Başta SAK ekiplerimiz olmak üzere, selin yaralarını sarmak için mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor; ayaklarına taş değmeden sağ salim aramıza dönmelerini temenni ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 16:34