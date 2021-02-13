Sanal gerçeklik cihazı, Guillain-Barre sendromlu Elif’in tedavisini evine taşıdı

Pendik’te yaşayan ve geçirdiği Guillain-Barre sendromu nedeniyle bir süredir dengeli şekilde yürüyemeyen, ellerine tam anlamıyla hükmedemeyen 12 yaşındaki Elif, 1.5 yıldır tedavi görüyor. Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde tedavisi devam eden Elif, korona virüs sürecinde sanal gerçeklik cihazı ile tedavisine evinden devam ediyor. Bilek, omuz ve kol hareketlerini algılayan, bu sayede fizyoterapi ve ergoterapi tedavisine büyük katıda bulunan cihaz sayesinde Elif artık ayakta dengeli şekilde durup yürüyebiliyor, ellerini kullanabiliyor.

Pendik’te yaşayan 12 yaşındaki Elif Kevser Sohum, geçirdiği Guillain-Barre sendromu nedeniyle tek başına dengeli şekilde ayakta durup yürüyemiyor, ellerine tam anlamıyla hükmedemiyordu. Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde 1.5 yıldır fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi gören Elif, korona virüs sürecinde tedavisine artık evinde devam ediyor. Pendik Belediyesinde görevli ekipler tarafından evine getirilen sanal gerçeklik cihazı sayesinde Elif, uzman ekip kontrolünde tedavisini sürdürüyor. Bilek, omuz ve kol hareketlerini algılayan ve bu sayede fizyoterapi ve ergoterapi tedavisine büyük katkı sağlayan sanal gerçeklik cihazı sayesinde Elif artık kendi başına dengeli şekilde yürüyebiliyor, ellerini kullanabiliyor.

İnsan hareketlerini algılayan sanal gerçeklik cihazı, tıpkı Elif gibi Pendik’te yaşayan ve uygun görülen 2-12 yaş arası çocuklara uzman ekibin kontrolünde evlerinde kullanmaları için veriliyor.

“Bu alet sayesinde dengemi ve kas gücü kuvvetimi geliştirdim”

Sanal gerçeklik cihazı sayesinde tedavisinde evine devam eden Elif Sohum, “Ben önceden hiç böyle yürüyemiyordum, hiçbir şey yapamıyordum. Sadece oturuyordum. Bu alet sayesinde dengemi ve kas gücü kuvvetimi bayağı geliştirdim. Önceden karamsardım, “yürüyemeyeceğim, bunu yapamayacağım” diyordum, çok ağlıyordum. Ama alet sayesinde yürümemi ve dengemi geliştirdim. Yavaş yavaş yürümeye başladığımda denge bozukluklarım çok vardı. Destek ile yürüyordum. Bunun için bana çok kolaylık sağladı bu alet. Hiçbir şeyi desteksiz yapamıyordum. Bu aleti üç aydır kullanıyorum” dedi.

“Umudunuzu asla bırakmayın. Her zaman “başaracağım” deyin. Asla karamsarlığa kapamayın” diyerek mesaj gönderen Elif, “Pendik Belediyesi’ne bize sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Elif’in annesi Saniye Sohum, “Hareketlerinde kolaylık sağladı. Dengesini sağlayamıyordu. Bu cihazın çok faydasını gördü çocuğum. Çocuğum Guillain-Barre diye bir sendrom geçirdi. Bu sendromdan dolayı bir buçuk yıldır tedavi görüyordu. Dengesini sağlayamıyordu, yürüyemiyordu. Yemeğini bile ben yediriyordum. Fizik tedavileriyle, bu cihazın sayesinde çok fayda gördük. İnce hareketleri yapamıyordu, ayakta duramıyordu, denge sağlayamıyordu. Şimdi dengesini sağladı. Yürüyüşünde kolaylıklar sağladı. Şimdi kendi başına yürüyor, önceden yürüyemiyordu. Ben lavaboya bile kucağımda götürüp getiriyordum. Bir buçuk yıl bizim için çok zor bir dönemdi ama çok şükür. Daha da iyi olacak inşallah” dedi.