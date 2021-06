Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının yapımının durdurulmasına vatandaşlardan tepki

Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatında yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı. Kapatılan metro şantiyesi havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce çalışmalarına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatı durduruldu. İBB tarafından verilen karar sonrası çalışmaların durdurulduğu metro kazı alanı beton dökülerek kapatıldı. Verilen karar sonrası binlerce İstanbullunun ulaşım sorununu çözecek olan kritik metro kararı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

“İmamoğlu israfın en büyüğünü yapıyor”

Mahalle sakinlerinden Meryem Alemdar, "Metro demek büyük bir hizmet demek. Yenidoğan her yere de çok uzak. Metro geleceği için sevinmiştik şimdi ise durdurulduğunu öğrendik. Biz mahalleli olarak bu duruma karşıyız. Yetkililere sesleniyorum metromuza dokunmasınlar. Şimdiye kadar yapılan masraflar ziyan olacak. İsrafa karşı olduğunu söyleyen İmamoğlu şu an israfın en büyüğünü yapıyor. Şu an bize haksızlık ediyor" diye konuştu.