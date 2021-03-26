Sancaktepe’de kumar oynayan şahıslara baskın

Sancaktepe’de polis ekipleri, kumar oynanan bir iş yerine baskın düzenledi. Pandemi kurallarını ihlal eden şahıslara toplamda 27 bin 760 lira idari para cezası kesildi, söz konusu adres mühürlendi.
Pandemi kurallarını ihlal eden şahıslara 27 bin lira para cezasıKonu ile ilgili pandemi kurallarını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefetten toplam 27 bin 760 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı, işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.