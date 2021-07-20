Sancaktepe’de kurban kesim alanında kavurma ziyafeti

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kurban kesimlerinin gerçekleştirildiği alana gelerek vatandaşlarla hem bayramlaştı hem de kavurma ve pilav dağıttı.

Sancaktepeliler, Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek için Sancaktepe Kurban Kesim Alanı’nda bir araya geldi. Sancaktepe Belediyesi, Kurban Bayramı’nın 1. gününde kurban kesim alanlarına kurduğu çadırlarda vatandaşlara kavurma ve pilav ikram etti. Program katılım sağlayan Başkan Döğücü vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra sosyal mesafe ve maske kuralları dahilinde kavurma ve pilav dağıttı.

Alanda acil durumlarda müdahalede bulunmak üzere 2 ambulans ve çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulunduruldu. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesim alanına gelen vatandaşlar, randevulu kurban kesim sistemi sayesinde büyük kolaylık yaşadı.

“Kavurma ve pilav ikramında bulunuyoruz”

Vatandaşlara kendi eliyle kavurmalı pilav dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü idrak ediyoruz. Biz de burada belediyemizin bir tesisini açtık. Hijyenik şartlarda bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sabahın ilk saatlerinden itibaren geldiler. Girişlerde maske sosyal mesafe kuralları incelendi. Zabıta ekiplerimiz de gün boyunca uyarılarda bulunmayı devam edecek. Sağlık ekiplerimiz ve veteriner ekiplerimiz de buralarda hizmet vermeye devam edecek. Bunun yanı sıra gelecek olan vatandaşlarımız gün içerisinde yoruluyorlar. Onlara da kavurma ve pilav ikramında bulunuyoruz. Tabii ki etlerimiz de tamamı ile hijyenik ortam ve şartlarda hazırlanarak buralara getirildi. Ben bir kez daha tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyorum” diye konuştu.