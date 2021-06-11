Türkiye’deki marka ve ajansların sosyal medya performanslarının değerlendirildiği Social Media Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu. ‘Kargo Şirketleri’ kategorisinde altın ödüle Yurtiçi Kargo layık görüldü.
Kargo şirketleri kategorisinde altın ödül Yurtiçi Kargo’nun
2021 yılının ilk 5 ayında Tech Brand Turkey, IDC CIO, Yıldız Teknik Üniversitesi İtibar Endeksi Türkiye’nin itibarlı kargo markası gibi ödüllere layık görülen Yurtiçi Kargo, Social Media Awards Ödüllerinde de altın ödülü kazandı.Social Media Awards Turkey 2021’de ‘Kargo Şirketleri’ kategorisinde altın ödülü almaya hak kazanan Yurtiçi Kargo adına ödülü; Ürün, Marka ve Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Sezgin Akar aldı. Akar, ödülü alırken yaptığı konuşmada; “Müşteri deneyimine yaptığımız yatırımların karşılığını alabilmek bizi her zaman mutlu ediyor” dedi.