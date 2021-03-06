Sudan Büyükelçiliğinden Türkiye’ye taziye mesajı

Bitlis’teki helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve 11 asker için Ankara’daki Sudan Büyükelçiliği Türkiye’ye taziyelerini sundu.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter düşerken, kazada Korgeneral Osman Erbaş ve 11 asker şehit oldu.

Ankara’daki Sudan Büyükelçiliği de Korgeneral Osman Erbaş ve 11 asker için Türkiye’ye taziyelerini sundu.