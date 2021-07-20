Süleymaniye Camii’nde binlerce vatandaşın katılımıyla bayram namazı kılındı

Süleymaniye Camii’nde binlerce vatandaşın katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. Bayram sabahını Süleymaniye Camii’nde karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de vatandaşlarla bayramlaştı.

Süleymaniye Camii’nde binlerce vatandaşın katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaza Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe da katıldı. Namaz sonrası cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen Varank ve Kabaktepe cemaatle bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası Bakan Varank ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe Kurban Bayramına dair açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Bakan Varank, "Bayram sabahındayız, namazımızı eda ettik. İnşallah kurbanlarımızı keseceğiz. Görüyorsunuz pandemi sonrasında vatandaşlarımız ilk defa biraz daha rahat bir bayram geçiriyorlar. Rabbim daha nicelerini göstermeyi nasip etsin. Tabi her ne kadar biraz rahatlasak da tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizin önünün açılabilmesi için yine biz maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka aşılanmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Kıbrıs’ta, dün gitti. Tabi onun olmadığı bir bayram geçiriyoruz bu açıdan biraz buruğuz. Kendisinin oraya verdiği müjdeler var. Kıbrıs özellikle Doğu Akdeniz’deki meselelerle birlikte değerlendirdiğimizde önemli bir alan. Kıbrıs’ta önümüzdeki dönemde hem Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin çıkarlarını koruyacak hem Türkiye’nin çıkarlarını koruyacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah bu bayramı bu şekilde geçireceğiz. Rabbim tüm ümmeti Muhammed’e en güzel bayramları yaşamayı nasip eylesin" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Tüm halkımızın, milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyoruz, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Hakikaten bayramlar bizim için temelde bayramlaşmak ile beraber kardeşliğin, paylaşmanın, huzurun, birlikteliğin ve kendin için yaşadığın gibi başkaları için de fedakarlık yapabilmenin zirveye çıktığı günlerdir. Biz ümit ediyoruz dünyada bu bahsettiğimiz duyguların yaşandığı günler sürekli hale gelsin. Tüm dünyada ve çevremizde yaşanan sıkıntıların son bulmasını temenni ediyoruz. Ülkemizde de birlik ve beraberliğin daha da kökleşmesini ve hayatımıza hakim olan bir renk haline gelmesini temenni ediyoruz. Dünyada bayramı yılda bir gün bile yaşayamayan toplumların olduğunu biliyoruz. Onlar için de aynı güzel temennilerde bulunuyoruz. Dünyada uluslararası kurumların da, küresel ölçekli örgütlerin de dünyada her günün bayram gibi yaşanabilmesi için elinden gelen gayreti göstermesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.