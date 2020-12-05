Sultanbeyli’de kısıtlamada sokağa çıkamayan ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşılandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 3 yıldır yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesiyle ilçede yaşayan onlarca ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşın İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânları gezdirilerek hediyeler verildi. Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte proje kapsamında geziler durdurularak yaşlıların, gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Yine “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında doktor ve psikologdan oluşan vefa ekibi, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Salgın sürecinde de devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam ediyoruz. Korona virüsle mücadele sürecinde de toplam 1.642 kıymetli büyüğümüze hizmet vererek onların gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşıladık. Kıymetli büyüklerimizden ricam korona virüs salgını sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleri ve temastan kaçınmalarıdır” ifadelerini kullandı.